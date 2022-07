Fête nationale en Suisse : la frontière fermée aux poids lourds, la vitesse abaissée sur l'A35

En raison de la fête nationale suisse ce lundi, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus passer la frontière jusqu'à mardi matin. La vitesse est également abaissée à 90 km/h sur l'A35 en direction de Bâle, depuis l'échangeur de Sierentz.

Des perturbations sont à prévoir dès la soirée du dimanche 31 juillet à la frontière suisse. Plusieurs restrictions entrent en vigueur à cause de la fête nationale du 1er juillet. À partir de 20h30 ce dimanche, et jusqu'à 5 heures mardi matin, les poids lourds en transit de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus franchir la frontière.

Plusieurs axes leur sont également fermés :

l'accès à Bâle depuis Belfort, Colmar ou l'Allemagne, au niveau de l'échangeur de Sierentz

l'accès à l'A35 en direction de Bâle depuis la RD105, depuis l'aéroport, depuis la RD66, depuis la RD19bis et depuis la RD201.

l'accès à la RD52 depuis l'A36

À noter également : la vitesse est abaissée à 90 km/h sur l'A35 en direction de Bâle, depuis l'échangeur de Sierentz.