Fêtes de Bayonne 2022 : le préavis de grève levé, les bus circuleront normalement

Les bus Txik Txak de l'agglomération bayonnaise circuleront bien pendant les Fêtes. Le préavis de grève a été levé à la mi-journée ce mardi suite à une ultime réunion de négociations entre la direction et les syndicats (CGT, CFDT, FO).

Les festayres pourront se déplacer en bus pendant toute la durée des Fêtes de Bayonne qui débutent ce mercredi 27 juillet et se terminent dimanche. Les bus de l'agglomération bayonnaise circuleront normalement. Les syndicats CGT, CFDT et Force ouvrière (FO), qui menaçaient de faire grève, ont levé leur préavis ce mardi midi après une réunion de négociation avec la direction.

Au moins la moitié des conducteurs avait annoncé vouloir se mettre en grève à partir du premier jour des Fêtes de Bayonne, ce qui promettait une situation très compliquée. Un accord a donc finalement été trouvé.

Que contient l'accord ?

Un accord portant sur les conditions de travail et de sécurité et sur les salaires a donc été trouvé. Ces derniers seront augmentés de 2.5% au 1er juillet, puis de 0.7% au 1er novembre. Cela s'ajoute à l'augmentation de 2% obtenus lors des négociations annuelles. Soit 5.2% sur l'année et sans report (les NAO, négociations annuelles obligatoires, de 2023 repartiront de 0). Des améliorations sont aussi annoncées dans les conditions de travail.

Ce déblocage de la situation a été facilité par l'intervention des élus des collectivités, à travers le Syndicat des mobilités Pays Basque Adour. Les syndicats pourront faire des propositions sociales à intégrer dans la prochaine Délégation de Service Public et ils seront à nouveau conviés dans des réunions (trimestrielles) tripartites avec la direction de l'exploitant (Keolis, le délégataire) et le Syndicat des mobilités. La direction et les syndicats se disent heureux du dénouement de la crise.

Des complications subsistent néanmoins avec le manque de chauffeurs lié aux difficultés de recrutement, aux arrêts maladie et au Covid.

Comment se déplacer en bus pendant les Fêtes ?

Le réseau de transport public fonctionnera donc normalement durant les fêtes de Bayonne à l’exception de dix lignes de la frange littorale qui ne circuleront qu’à compter de 14 heures tous les jours.

Pour se déplacer le jour de 5h30 à 20h30, vous pourrez circuler avec votre titre de transport TXIK TXAK habituel ou avec votre ticket spécial Bus des Fêtes acheté au préalable. À partir de 20h30, seuls les tickets spéciaux Bus des Fêtes sont valables, en vente en agence TXIK TXAK et dans les relais TXIK TXAK. Le dernier départ vers Bayonne se fera à 23h avec l’une des lignes adaptées.