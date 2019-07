Fêtes de Bayonne 2019 : Les Bus des Fêtes prêts à transporter les festayres !

Bayonne, France

Cette année encore, pour se rendre aux fêtes de Bayonne, les Bus des fêtes auront la côte ! C'est le moyen de transport choisi par 1 festayre sur 6 ! Et pour les déplacer, deux réseaux sont mis en place : celui sur l'agglo bayonnaise qui est desservi par Chronoplus et celui sur le pays basque intérieur, 15 destinations proposées via le basque bondissant ( qui supervise le réseau interurbain, lequel est assuré, en fait, par 6 entreprises de transport).

200.000 tickets vendus par Chronoplus en 2018

Avec Chronoplus, la journée, pas de changement. C'est une journée "presque" classique avec des tarifs "classiques".

Le réseau Chronoplus pendant les Fêtes de Bayonne - -

A partir de 20h, en revanche, on bascule sur le réseau de nuit : c'est 4 euros le trajet simple et 6 euros l'aller retour. Aucun changement ni sur les numéros des bus, ni leur localisation sur la place des Basques par rapport à 2018. Sur le réseau chronoplus, les lignes 20, 21 et 27 sont les plus prisés : celles qui vont vers Biarritz et Bidart.

Le réseau de Nuit des bus des Fêtes - Chronoplus

Chronoplus a connu une baisse de fréquentation l'an dernier ; de l'ordre de 5 pourcent, essentiellement le vendredi, samedi et dimanche. Mais comme la météo n'a pas été de la partie l'an dernier, difficile de dire si c'est le temps ou le nouveau système des fêtes payantes qui peut l'expliquer

200.000 tickets vendus par Chronoplus l'an dernier aux fêtes de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

50.000 festayres transportés par le Basque Bondissant en 2018

Sous la bannière du Basque Bondissant sont en fait regroupés 6 transporteurs qui assurent les 15 dessertes interurbaines aux fêtes de Bayonne. Ca va de Urt à Mont de Marsan, c'est de 8 à 15 euros selon la destination.

La centaine de salarié du basque Bondissant est mobilisée sur les fêtes : pas de vacances ! Les chauffeurs qui roulent la nuit aux Fêtes sont tous volontaires, tout comme les 53 conducteurs de Chronoplus.

La centaine de salariés du basque Bondissant mobilisé pendant les Fêtes de Bayonne © Radio France - Céline Arnal

Comme tous les ans, il est recommandé de ne pas se présenter place des basques pour le dernier départ des bus à 4h du matin que ce soir ceux du Basque Bondissant ou ceux de chronoplus

Les trains des Fêtes

Pour aller aux fêtes de Bayonne, ceux qui viennent de plus loin encore privilégient le train. Comme tous les ans, la SNCF met en place un train spécial fête, grosso modo de Bordeaux à hendaye, via Dax avec un forfait à 12 euros

Pas de navette pendant les Fêtes !

Sur Bayonne, tout ce qui est navette, navette fluviale et Express'O ne circulent pas pendant les fêtes.