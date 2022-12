Fêtes de fin d'années : cinq conseils des gendarmes de la Somme en cas de soirée arrosée

Prendre sa voiture ou non en fin soirée ? Comme chaque année, les gendarmes de la Somme répètent les bons comportements en cas de consommation d'alcool, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre. Cela est aussi valable pour toute la période des fêtes, comme la Saint-Sylvestre.

ⓘ Publicité

Rester dormir sur place

"Même si c'est une période de joie, il faut penser à se préserver et à préserver les autres sur les route", rappelle le capitaine Yoann Descamps, numéro 2 de l'escadron départemental de la sécurité routière. Quand on consomme de l'alcool, on ne conduit pas et on dort sur place".

Le proposer à ses proches

L'officier rappelle également le rôle des proches : "Le Slogan de la Sécurité routière, c'est quand on tient à quelqu'un, on le retient. La familles et les amis doivent prendre toutes les mesures nécessaires."

Trouver un SAM

Si vous rentrez chez vous dans la nuit du 24 au 25 décembre, c'est avec "un proche sobre". Le SAM est choisi en début de soirée pour éviter de prendre la route alcoolisé.

Se tester avant de partir le lendemain

"Quand on a consommé excessivement d'alcool, il se peut que l'on soit positif le lendemain de fête, poursuit le capitaine Yoann Descamps. Soufflez dans le ballon, même si vous avez dormi sur place."

Vigilance aussi aux "électriques"

Les gendarmes de la Somme s'adressent également aux usagers des vélos et des trottinettes électriques : "On peut se dire, effectivement qu'on ne risque pas de perdre son permis en les conduisant alcoolisé, mais vous risquez d'être verbalisé et c'est dangereux pour tout le monde."