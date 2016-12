Vacances de Noël : les prévisions trafic de Bison Futé

À l'occasion des fêtes de Noël, Bison Futé prévoit des difficultés de circulation sur les routes dès ce jeudi et principalement vendredi et samedi. Des journées classées orange dans le sens des départs, et même rouge dans certaines régions.

Vous avez prévu de partir ce week-end passer les fêtes de Noël en famille ? Attention, il y a du monde sur les routes. Dès jeudi, vous êtes nombreux à partir de la région parisienne : l’Île-de-France est placé orange dans le sens des départs. Bison Futé prévoit des ralentissements sur les grands axes, notamment en direction d'Orléans, Lyon et la Normandie.

Vendredi, ça se corse : Bison Futé voit orange dans le sens des départs, et même rouge en Île-de-France. Une circulation dense est aussi prévue samedi, en direction des stations de sport d'hiver des Alpes. C'est même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes.