Feu de forêt dans le Médoc : les principales routes sont de nouveau ouvertes

La principale route du Médoc, la départementale 1215, qui monte vers le nord de la presqu'île est rouverte à la circulation depuis ce dimanche. Même chose pour la départementale 4 qui relie la D1215 à Hourtin. Trois axes restent encore fermés. Voici le point en détail.

Les routes départementales 1215 et 4 sont à nouveau ouvertes. Quinze agents chargés des routes départementales étaient mobilisés depuis vendredi pour assurer la sécurité des automobilistes. Si la circulation est de nouveau autorisée, des panneaux de « limitation de vitesse à 50 kilomètres » et de « présence de fumée » ont été déployés pour inciter les habitants et automobilistes à rester vigilants sur la zone.

Etat des routes départementales :

Les routes départementales suivantes qui restent fermées :

les 205 et 3E2 entre la RD 1215 et Hourtin.

La RD 101, fermée au niveau de la sortie de Saint-Laurent, en direction du lieu dit Lagunan (carrefour avec la RD 205 et RD 3E2). Une déviation est proposée par la RD 3 par les communes d’Hourtin, de Carcans, de Brach et de Castelnau-de-Médoc.

La situation pour les bus du réseau TransGironde :

La ligne du réseau transgironde 703 Bordeaux-Lesparre a repris son itinéraire normal.

