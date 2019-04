Feu vert pour la nouvelle ligne de tramway jusqu'à l'aéroport de Bordeaux

Le projet de desserte de l'aéroport de Bordeaux Mérignac vient d'être déclaré d'utilité publique. Il prévoit l'extension de la ligne A du tramway jusqu'à l'aéroport et une ligne de bus performante entre Le Haillan et Pessac.

Dans trois ans, l'accès à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac devrait être beaucoup plus rapide. La Préfecture de la Gironde a validé la déclaration d'utilité publique du projet de desserte en transports en commun. Il comprend notamment la prolongation de la ligne A du tramway.

Cinq nouvelles stations de tram

Le tram doit permettre de rallier l'aéroport depuis le centre de Bordeaux. 5 kilomètres de voie unique seront créés entre la station "Quatre Chemins" à Mérignac et l'aéroport. Il y aura 5 stations et un ouvrage pour franchir la rocade. Des pistes cyclables sont également prévues le long de cette nouvelle voie de tram, ainsi qu'un parc relais de 250 places. Cette extension devrait mettre l'aéroport à 50 minutes de la gare Saint-Jean avec un changement porte de Bourgogne.

Un bus entre Le Haillan et Pessac

Le projet porte aussi sur la desserte depuis Le Haillan au nord et Pessac au sud. Là, c'est la solution du bus à niveau de service performant qui a été retenu. Il partira du terminus du tram A au Haillan pour rejoindre la zone de Pessac Bersol après 16 km et avec 19 arrêts. Cette nouvelle ligne passera par les zones économiques de Mérignac Aéroparc et de Bordeaux Inno Campus. Elle empruntera également la rocade sur deux kilomètres. Les travaux doivent débuter dès le mois de juin. La construction du tram commencera dans un an. La mise en service est prévue pour dans trois ans, début 2022. Le coût global de l'opération est évalué à 90 millions d'euros.