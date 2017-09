Fil Bleu: 100% des bus et un tiers des abris-bus accessibles aux handicapés

Le réseau Fil Bleu dresse un bilan positif en 2017 de sa politique d'accessibilité aux personnes handicapées

On connait le parcours d'obstacle d'une personne en fauteuil roulant pour se déplacer dans l'agglomération tourangelle. Dans ce domaine, la rentrée chez Fil Bleu est marquée par au moins deux bonnes nouvelles: d'abord, depuis ce mardi 26 septembre, le site Internet du réseau de bus de l'agglomération tourangelle recense en un clic toutes les lignes de bus accessibles aux handicapés, ensuite 460 arrêts de bus sur 1500 et 160 véhicules (soit 100% du parc) sont désormais adaptés aux personnes à mobilité réduite. Fil Bleu a testé l'un de ces bus avec un représentant de l'APF Touraine, l'association des paralysés de France.

"Nous avons quatre places pour PMR, personne à mobilité réduite, qui sont désignées par des pictogrammes représentant une personne en fauteuil, et elles sont un peu plus larges pour leur confort. En plus, 85% de nos bus sont équipés d'une rampe d'accès électrique rétractable, les 15% restant étant des rampes manuelles" Alain Hardion, directeur des mobilités à Tours Métropole.