Fin 2025, il n'y aura plus de train direct entre Belfort et Delémont, en Suisse

Arrêt obligatoire à Delle. À partir de décembre 2025, tous les trains reliant Belfort (Ville et TGV) à Delémont, en Suisse, s'arrêteront systématiquement à la frontière, en gare de Delle, dans le Territoire de Belfort. Il n'y aura donc plus de ligne directe : les usagers, dans un sens comme dans l'autre, devront changer de train pour poursuivre leur trajet.

C'est ce que l'on appelle une "rupture de charge", qui permet une exploitation distincte de la ligne, entre la France et la Suisse. Le tronçon entre Belfort et Delle est exploité par la SNCF, le tronçon après la frontière est desservi par une compagnie ferroviaire suisse.

Une décision contestée en Suisse

Dans un communiqué , le Canton du Jura, en Suisse, dit "regretter" cette décision, prise par la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de discussions entamées depuis des années pour améliorer l'offre de desserte transfrontalière. Une offre qui devait être modifiées, selon les deux collectivités, en raison de son "irrégularité".

Mais après de longues discussions, la Région Bourgogne-Franche-Comté s'est opposée à un projet de ligne transfrontalière directe, "avec des trains circulant toutes les demi-heures", selon le Canton du Jura. Elle a plutôt tranché en faveur de la rupture de charge et donc d'un arrêt automatique à la frontière. "L'argument évoqué était d'ordre financier, dans le sens où la Région ne voulait pas mettre plus d'argent qu'actuellement dans l'offre ferroviaire", argumente David Eray, ministre de l'Environnement du Canton du Jura, qui pointe du doigt une décision prise "sur une base floue".

Une décision regrettée, aussi, dans la Région. Le conseiller municipal de Delle, Frédéric Rousse, évoque ce mercredi une "triste nouvelle" et estime que la ligne ferroviaire "vire au fiasco". Il craint que le nombre de trains baisse significativement entre Delle et Belfort TGV baisse énormément avec ce changement.

Pas d'alternative, selon la Région

Mais pour réaliser ce projet de ligne directe, "nous nous sommes rendus compte que la seule solution aurait été de confier aux CFF [la compagnie Chemins de fer fédéraux suisses] l'intégralité des dessertes de cette ligne", explique de son côté Michel Neugnot, premier vice-président en charge des mobilités à la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cela aurait voulu dire que la SNCF serait tout bonnement "éjectée" de l'exploitation de cette ligne, "sans pourvoir faire à aucun moment de comparatif de proposition de desserte ou de tarification", selon lui.

"On était donc dans l'incapacité de challenger deux entreprises, en laissant les trains suisses et la SNCF, pour voir quel était le rapport coût/efficacité de la desserte", ajoute Michel Neugnot. "Au regret des Suisses et de nous-mêmes, on en a conclu qu'il fallait se rabattre sur une autre solution."

Quid des usagers ?

L'objectif des discussions entamées avec le Canton du Jura étant d'améliorer cette ligne transfrontalière, la Région s'engage à travailler sur des horaires et des correspondances optimales.

Du côté des tickets, "les choses seront plus simples", assure aussi Michel Neugnot. "C'est aujourd'hui que les choses sont compliquées, avec d'un côté une tarification suisse, de l'autre une tarification française." Il explique qu'à partir de décembre 2025, toutes les dessertes entre Belfort (Ville et TGV) et Delle, respecteront le tarif de la Région, puisqu'il n'y aura plus de train suisse circulant sur cette portion. "Et on aura un accord avec le Canton du Jura, pour que les Suisses qui font le trajet jusqu'à Belfort, puissent acheter des billets combinés trains suisses-trains français."