Autolib', le service d'autopartage à Paris et dans les communes alentours, fonctionnera jusqu'au 31 juillet, annonce lundi Autolib' dans un message à ses abonnés. Le nombre de stations et de véhicules disponibles diminuera progressivement à partir du 2 juillet.

Île-de-France, France

Au 31 juillet, vous ne trouverez plus de voitures Autolib'. Le service d'autopartage s'arrêtera à Paris et dans les 97 communes qui utilisaient ce système. Le service fonctionnera normalement jusqu'au 1er juillet, puis dès le 2 juillet, le nombre de stations et de véhicules disponibles diminuera progressivement.

À compter du 2 juillet, les stations fermées seront indiquées comme indisponibles sur l’application ou le site Autolib'.

dans un communiqué, le syndicat Autolib' Vélib' Métropole indique que :

Les abonnés seront informés par le groupe Bolloré de la fermeture des stations et du retrait des voitures qui interviendront graduellement. L’entreprise a par ailleurs annoncé que le mois de juillet sera offert aux abonnés Premium, tandis que les mensualités suivantes ne seront pas facturées. Les abonnements ne seront pas reconduits.



Cette sortie progressive doit aussi permettre au groupe Bolloré de reclasser dans de bonnes conditions et dans le respect du dialogue social les 254 salariés dont il a la responsabilité

Le syndicat mixte Autolib' Vélib' métropole (SAVM) avait voté jeudi l'arrêt d'Autolib,