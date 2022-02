Fin d'enquête publique agitée pour les aménagements de la RD1075 dans le Trièves

Est-il possible de toucher à l'axe routier qui traverse le Trièves en Isère, entre le Col du Fau et celui de Lus-la-Croix-Haute ? La question se pose encore plusieurs dizaines d'années après la révolte qui avait conduit, il y a 25 ans, Dominique Voynet, toute nouvelle ministre de l'environnement du gouvernement Jospin, à stopper l'enquête publique sur le projet d'autoroute A51. Un projet qui n'est toujours pas concrètement relancé malgré plusieurs tentatives politiques tant du côté de l'Isère que des Hautes-Alpes. Place alors à des aménagements de la route existante, devenue entre temps Départementale 1075. Sauf qu'aujourd'hui un projet d'aménagement du département de l'Isère se heurte encore à des oppositions.

Près de 57 millions d'euros de travaux

Depuis le 3 janvier dernier, une enquête publique est en cours concernant des aménagements que le département, et certains élus et habitants du Trièves sans doute aussi, considèrent comme essentiels pour répondre à des impératifs économiques locaux et de sécurité. Il s'agit de créer des troisièmes voies pour des tourne-à-gauche plus faciles, de redessiner des carrefours un peu plus perpendiculaires, et de créer par endroit des voies de dépassement. Coût prévisionnel : 56,9 millions d'euros pour une route qui voit passer "un trafic journalier de près de 7.000 véhicules en moyenne annuelle dont 10 % de poids lourds et plus de 14.000 véhicules par jour en période de pointe". Une enquête publique qui devait prendre fin le 4 février mais qui a été prolongée jusqu'au 11 février et qui a été très agitée. La dernière réunion publique par exemple, le 3 février à Clelles, a été au cœur d'une polémique concernant la demande de pass vaccinal imposée aux participants. Un collectif de riverains, Les Lichens, considère que cet demande était "illégale", et réclame une nouvelle réunion publique et un nouveau report de la clôture de l'enquête.

Route versus train ?

De son côté l'association grenobloise ADTC-Se déplacer autrement, estime par la voix de son président Emmanuel Colin de Verdière, que le projet départemental est "surdimensionné" et que les aménagements ne vont que "favoriser un trafic supplémentaire et des vitesses plus grandes" et donc "plus d'émissions de CO2". Au détriment, selon l'ADTC, de la remise à niveau de la liaison ferroviaire Grenoble-Gap. Des travaux ont pourtant commencé sur cet axe, financés par l'État, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paca, et les collectivités dont les départements concernés, mais "l'argent ne se multiplie pas, explique Emmanuel Colin de Verdière, c'est à dire que quand on investit sur la route on n'investit pas dans le TER. Le département et d'autres collectivités mettent un peu d'argent dans le financement de la ligne ferroviaire mais on pourrait en mettre plus si, notamment, on ne le mettait pas dans cet investissement pour la RD1075".

Le projet d'une autre époque

Le compromis trouvé il y a 25 ans, d'aménager la départementale pour éviter l'autoroute, est aujourd'hui dépassé pour Christophe, du collectif Lichens : "L'époque est révolue, les conditions environnementales, climatiques et écologiques ont changé." Pourtant ce sont bien les écologistes qui ont proposé cette alternative, pointe Jérôme Fauconnier, le président de la communauté de communes du Trièves, pour lui cette incohérence est "étrange". De son côté, le collectif opposé à l'aménagement de la RD1075 ne comprend pas l'argument de la sécurité brandi par le département. Pour Marjolaine, une des membres, il existe d'autres solutions pour diminuer les accidents : "Ralentir la circulation dans les zones dangereuses : les virages, les zones de dépassement. Il faudrait aussi séparer les vélos de la voie principale, avec une séparation physique entre la piste cyclable et les voitures." Pour Jérôme Fauconnier, le projet se tient à ce niveau là aussi, les croisements dangereux doivent être améliorés, comme ça a déjà été fait à proximité de Clelles avec un tourne-à-gauche.