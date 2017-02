Fin de l'aide à l'abonnement sur l'A4 pour les travailleurs de Moselle

Le 31 mars prochain prendra fin l'aide financière du département et de la Sanef à destination des travailleurs mosellans pour payer leur abonnement au péage sur l'A4. Le conseil départemental le justifie à cause du transfert de la compétence transports à la région. Mais le conseil régional dit non.

Mauvaise nouvelle pour les travailleurs de Moselle-Est. Le coup de pouce financier pour leur abonnement sur l'autoroute A4 va prendre fin au 31 mars prochain. Cette aide à la mobilité était financée depuis 1997 par le département de la Moselle et la société gestionnaire de l'autoroute, la Sanef. Ils sont encore près de 8.000 Mosellans, selon la Sanef, à bénéficier de cette réduction de prix au péage, dans le cadre de leur trajet domicile-travail. La réduction était de 50% à partir de 21 trajets par mois et de 25% en deçà . Cette aide va donc prendre fin, en raison du désengagement du département de Moselle. La Sanef lui emboîte le pas. Les abonnés ont été mis au courant par courrier début février et ils font la grimace.

"C'est un sentiment de colère puisque je vais devoir doubler mon budget péage pour aller travailler"

Le surcoût sera réel, il oscillera entre 300 et 1.000 euros par an environ, selon l'endroit où les travailleurs prennent l'autoroute, sachant que le tronçon Metz-St Avold est l'un des plus chers de France. Brice Dargot habite Freyming-Merlebach, et son budget péage pour aller travailler à Metz va tout simplement doubler. Il est en colère: "C'est un sentiment de colère puisqu'on va passer d'un budget, pour ma part, d'un budget de 80 euros par mois au double, soit près de 1.000 euros de surcoût. En Moselle-Est, il y a un taux de chômage assez important et nous allons chercher le travail où il se trouve, en l'occurrence pour moi à Metz et on vient nous reprendre cette subvention qui existait depuis 1997!" Brice Dargot a lancé une pétition sur internet contre la suppression de cette aide et il appelle à manifester le 24 mars devant le conseil départemental à Metz.

La Sanef explique se désengage à la suite du département, qui le justifie par le transfert de la compétence transports à la région, dans le cadre de la loi Nôtre. Département et région se renvoient la balle sur le financement de cette aide. Le Bas-Rhin en tout cas maintient la sienne. Mais pour le président du conseil départemental de Moselle, Patrick Weiten, une aide régionale serait plus logique : "Si on était dans une démarche intelligente et rationnelle, la Région devrait assumer la totalité de la charge de l'itinéraire, pour que les Mosellans qui vont en Alsace travailler ou les Alsaciens qui vont travailler en Moselle puissent bénéficier de la même aide". Dans le Pas-de-Calais, où cette aide à la mobilité a aussi été supprimée par le département, la région Haut de France a mis en place une aide compensatoire de 20 euros par mois.

Retrouvez la mobilisation des usagers mosellans de l'autoroute A4 sur leur page Facebook : Action citoyenne pour la gratuité des péages aux habitants de Moselle Est.