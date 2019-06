Fin de l'alerte météo en Alsace

Alsace, France

Pas de dégâts importants en Alsace après les orages annoncés dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin selon les pompiers. La vigilance orange a été levée peu après minuit.

ll a quand même beaucoup plus dans certains secteurs, entre 20 et 40 millimètres sur un axe Molsheim Struth selon Météo suivi Alsace.

Les derniers #orages se sont évacués par le nord de la région après avoir apportés localement d'importants #cumuls de pluie notamment entre un axe Molsheim / Struth où il n'a pas été rare de mesurer 20 à 40 mm. #meteo67#meteo68#alsacepic.twitter.com/onb9ieyzbb — Météo Suivi Alsace (@msa6768) June 5, 2019

Quelques chaussées inondées

Les orages ont provoqué quelques perturbations sur les routes, avec quelques chaussées inondées. Cette nuit, Info trafic Alsace parlait de coulées de boue sur la D41, entre Maennolsheim et Landersheim et sur la D25, entre #Hohengoeft et #Willgottheim.