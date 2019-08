Fin de l'heure et demie gratuite de stationnement dans le centre-ville d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

"Cinquante centimes le quart d'heure ! C'est énorme, surtout quand on est étudiant", s'exclame Vladimir en plein créneau avec sa voiture, dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Il vient répéter au conservatoire pendant deux heures. Son ticket lui coûtera quatre euros. C'est quatre fois plus qu'avant.

Depuis le 1er août, les tarifs de stationnement sont revenus à la normale dans le centre-ville d'Aix. L'heure et demie gratuite n'est plus d'actualité. L'arrêté de la mairie, en vigueur depuis janvier 2019, est arrivé à son terme. Le stationnement gratuit pendant quatre-vingt dix minutes avait été mis en place pour compenser la "perte de flux dans l'hypercentre, à cause des nombreux travaux", explique l'adjoint à la circulation d'Aix-en-Provence, Eric Chevalier. "La maire doit se pencher sur la question à son retour, d'ici la fin du mois d'août", précise l'élu.