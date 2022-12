Fin de la concertation sur la rénovation des mails d'Orléans : "Des habitants séduits mais vigilants"

Ce jeudi marque la fin de la concertation publique préalable sur le projet de transformation des mails à Orléans . Projet qui consiste à rétablir les boulevards orléanais dans leur configuration historique, en supprimant le pont St Jean et les deux trémies Jaurès et Place d'Arc, en favorisant les modes de transport doux - transports en commun et vélos - et en aménageant des lieux de promenade arborés. Cette concertation a duré un mois et demi et a visiblement suscité l'intérêt des habitants : une centaine de personnes ont participé aux réunions ou aux ateliers, autant ont laissé une contribution écrite et la page dédiée au projet sur le site Internet de la métropole a été consultée 5.000 fois.

Entretien avec Béatrice Barruel, l'adjointe en charge de l'urbanisme à Orléans.

Quels enseignements tirez-vous à l'issue de cette consultation ?

D'abord que le projet intéresse les habitants. Les gens qui ont participé aux réunions ou aux ateliers s'étaient renseignés sur ce que nous envisageons de faire et avaient des propositions à soumettre, et tant mieux car c'était bien l'objectif de cette consultation ! Une grande majorité est séduite par l'idée de supprimer les trémies, avec quelquefois bien sûr des inquiétudes sur les conséquences sur la circulation, et d'une manière générale une vigilance sur la façon dont on va organiser les mobilités douces.

Notamment la place du vélo ?

Effectivement, il y a une vraie attente sur le fait que nous organisions des traversées cyclables les plus fluides possibles, et cela se comprend puisque la circulation sur les mails n'est actuellement pas idéale pour les vélos, et même impossible sur les trémies. Mais cette attente va au-delà des vélos et concerne toutes les mobilités douces : comment on va gérer les bus, quel cheminement auront les piétons, quels seront les usages proposés au centre des mails, là où nous souhaitons créer une véritable coulée verte, avec davantage de végétation - c'est l'ensemble de ces sujets qui ressort parmi les préoccupations qui ont été exprimées.

Et finalement peu de questions sur l'impact des travaux ?

Non, mais cela s'explique par le fait qu'on n'est encore qu'au stade de l'avant-projet et que les travaux ne débuteront qu'en 2024. Nous avons tout de même eu quelques questions sur la place d'Arc et sur l'accès aux ponts sur la Loire ; mais dans l'ensemble, les gens ont bien compris notre intention d'en finir avec ces "autoroutes à voitures" pour parvenir à des boulevards urbains apaisés et plus conformes aux aspirations actuelles, notamment en matière d'environnement.

Quelles seront les prochaines étapes ?

Nous aurons d'abord en février une réunion publique de restitution de cette concertation. Début 2023, nous devrons également choisir le maître d'œuvre, c'est-à-dire le groupement de professionnels (architectes, urbanistes, paysagistes etc.) qui sera en charge de la définition précise du projet - sur la base bien sûr de notre vision, enrichie des propositions des habitants. Aujourd'hui, nous avons les grandes lignes, mais maintenant il va falloir entrer dans le contenu exact et les détails du projet. On a une grosse année pour relever ce défi.