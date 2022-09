Fin de la grève à la T2C : les bus et trams reprendront du service ce mercredi à Clermont-Ferrand

Après six jours de grève, syndicats et direction du SMTC, gestionnaire des transports en commun de la métropole clermontoise ont trouvé un accord. Le trafic des bus et trams reprendra normalement ce mercredi 7 septembre.

Après une matinée de négociations, un accord a été trouvé entre les syndicats et la direction du SMTC, gestionnaire des transports en commun de la métropole clermontoise. Le trafic des bus et trams, à l'arrêt depuis six jours, reprendra donc ce mercredi 7 septembre.

Embauches et hausse de salaire

L'accord prévoit l'embauche de 20 conductrices et conducteurs pour, selon le SMTC, améliorer à la fois l'offre de transport, les conditions de travail, et la sécurité commune des agents T2C et des usagers. Les problèmes d'insécurité et d'incivilités faisant partie des revendications des grèvistes.

Le mouvement portait également sur les salaires et l'impact de l'inflation. Les agents T2C obtiennent "une revalorisation de 3% pour les salariés."