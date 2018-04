Forbach, France

"On est sorti de cette grève unanimement satisfaits." Le soulagement est exprimé par Marylin Herman, conductrice de bus chez Forbus et déléguée syndicale Force Ouvrière, au lendemain de l'accord trouvé entre les syndicats et la direction de la compagnie de transport de l'agglomération de Forbach.

Les rotations ont pu reprendre normalement dés vendredi matin sur l'ensemble du réseau.

Les discussions étaient pourtant bloquées, dans ce conflit dur, démarré le 27 mars dernier, le plus long dans l'entreprise depuis 1992 ! La quasi-totalité des chauffeurs était en grève pour réclamer des hausses de salaires.

Primes de risque et d'ancienneté

Au final, les salariés ont obtenu une prime de risque journalière pour ceux qui sont en contact direct avec la clientèle, en raison d'une recrudescence des caillassages et des agressions. Elle représente environ trente euros de plus sur la fiche de paye selon la CGT. Autre avancée, une grille de bonification pour les conducteurs, avec des points supplémentaires par années.

Un geste commercial à l'étude

Du côté de la direction, on veut maintenant tourner la page de cette grève éprouvante. "Le dialogue a permis d’apaiser les tensions. Maintenant l'objectif, c'est l'avenir de Forbus" réagit son directeur Denis Dolisi. Les abonnés pourraient se voir accorder un geste commercial. En attendant, les bus sont gratuits jusqu'à lundi, le 9 avril 2018.