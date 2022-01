Fin de la grève sur le réseau de bus Transdev

Les syndicats et la direction de Transdev sont parveus à un accord ce jeudi. La grève qui durait depuis lundi est levée à partir de ce vendredi matin. Les syndicats ont notamment obtenu une augmentation des salaires de 3,5%.

La grève est terminée sur le réseau de bus Transdev dans les Bouches-du-Rhône. Syndicats et direction sont parvenus à un accord ce jeudi en début d'après-midi. Le conflit durait depuis lundi avec de très fortes perturbations dans les secteurs d'Aix-en-Provence, Lambesc, Coudoux, Luynes ou encore Gardanne. Les sydnicats dénonçaient des salaires trop bas (1350 euros net) et de mauvaises conditions de travail, notamment en terme d'organisation des plannings.

Le trafic reprendra ce vendredi matin, sans salarié grévistes. Attention, certaines difficultés peuvent perdurer à cause des absents pour cause de Covid ou à cause de le pénurie de conducteurs, une difficulté rencontrée depuis déjà plusieurs mois.

La circulation des cars/bus peut être consultée en temps réel sur le site lepilote.com

Une hausse des salaires de 3,5% et des primes

Alors que les syndicats comme Force Ouvière demandaient des hausses de salaires de 9% et que la direction de Transdev proposait 3% ces dernières heures, c'est finalement une hausse de salaires de 3,5% qui a été retenue par les deux parties. Cette hausse pourra être réévaluée en juin prochain en fonction de l'inflation.

Des primes seront aussi accordées aux conducteurs selon les postes occupés. Ceux qui assurent principalement le transport scolaires et qui sont plus précaires avec moins d'heures assurées à l'année, bénéficieront d'une prime de 150 euros par an quand ils auront assuré une année complète.

Des primes de 10 euros sont aussi accordées aux salariés qui reviennent travailler en urgence sur des jours de repos ou de congés, en plus des heures supplémentaires.

Les conducteurs du secteur de Gardanne bénéficeront d'une prime de 4 euros par jour (environ 80 euros par mois) pour rééquilibrer leurs salaires qui étaient alignés sur des postes urbains alors qu'ils assurent principalement du transport interurbain jugé plus difficile (plus grande amplitude horaire notamment).

Des commissions paritaires pour évoquer les difficultés de plannings

Les conditions de travail seront également revues. Des commissions sont mises en place ou les partenaires sociaux pourront s'exprimer sur les difficultés correspondant à l'établissement des tableaux de service ou des problèmes de payes. Les syndicats avaient notamment pointé du doigt certains plannings annoncés la veille au soir pour une prise de poste à 6 heures le lendemain matin.

Des réflexions sont également lancées sur le réaménagement de deux dépôts vétustes, à Vitrolles et Pertuis.

Abdouljalil Rahmani, délégué syndical FO, se dit "satisfait" de ces avancées.