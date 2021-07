Fin de travaux sur la ligne de trains régionaux entre Saintes et Angoulême

Les usagers des trains régionaux entre Saintes et Angoulême vont pouvoir retrouver leurs habitudes. Les travaux sur la ligne TER entre Beillant et Angoulême sont terminés, après 6 mois de chantier. Le voyage inaugural avait lieu lundi matin.

C'est le retour à la normale pour les usagers des trains entre Saintes et Angoulême. Le trafic régional était bloqué depuis six mois, pour permettre les travaux de rénovation de la voie : il fallait enlever les traverses, remettre de nouveaux rails, conforter tout le soubassement de la ligne entre Beillant et Angoulême. Déjà l'année dernière, un premier chantier avait perturbé le trafic entre Saintes et Beillant. L'objectif, c'était de permettre aux trains de rouler par endroits jusqu'à 160 kilomètres/heure, et ainsi de rallier les deux villes en moins d'une heure.

Davantage de dessertes

Dans le courant de l'année 2023, les dessertes entre la Charente et la Charente-Maritime devraient être densifiées, pour le bonheur des associations d'usagers, qui demandent maintenant que les liens avec les dessertes TGV soient plus fins, et qu'il n'y ait plus de ruptures de correspondances. Manque de chance : le voyage inaugural, de la nouvelle voie TER a été marqué, lundi matin, par un retard d'une trentaine de minutes d'un train entre Saintes et Angoulême : il fallait conforter les travaux qui ont été réalisés ces derniers jours, et le train a dû ralentir en plusieurs endroits. Les correspondances avec Paris n'ont pas pu être assurées en gare d'Angoulême.