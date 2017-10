Fin des guichets cartes grises : en Corrèze, certains en profitent pour lancer un business

A compter du 6 novembre, les guichets cartes grises et permis de conduire seront définitivement fermés en Corrèze et ailleurs. La démarche se fera en ligne. A Tulle, une femme vient de lancer son entreprise pour effectuer la démarche à votre place moyennant rémunération. La Préfecture s'en inquiète.

C'est une révolution pour toutes les démarches concernant les cartes grises et les permis de conduire. A compter du lundi 6 novembre, aussi bien en Haute-Vienne, qu'en Corrèze ou qu'au niveau national, tout se passera désormais sur internet. Et les guichets dédiés seront fermés dans les préfectures et les sous-préfectures. Plusieurs possibilités existent pour faire ces démarches: faire ça chez soi, aller au point numérique en préfecture ou en sous-préfecture où des agents serviront de guide, aller dans une maison de services aux publics (il y en quinze en Corrèze) ou aller chez un professionnel agréé (ils sont 181 à ce jour en Corrèze). La possibilité de faire ça depuis chez soi est "plus simple et plus souple", estime le préfet de la Corrèze, Bertrand Gaume.

"Carte grise Tulle" poursuivi par l'Etat

Une nouvelle option s'offre aussi à celles et ceux qui sont en délicatesse avec l'informatique, internet, ou qui ne veulent pas se compliquer la vie : aller dans une structure qui fera les papiers à votre place moyennant paiement. Elles fleurissent un peu partout en France, et il y a exemple à Tulle où une agence vient d'ouvrir. Elle s'appelle "Carte grise Tulle" et elle est immanquable, en bord de route, dans la zone de Mulatet quand on arrive de Brive. Un gros panneau indique "ici service carte grise" sur fond de drapeau bleu blanc rouge. Laetitia Sarradet, qui est à la tête de l'enseigne, ne cache pas qu'elle s'est lancée parce que les guichets dédiés vont fermer en préfecture et sous-préfecture. "J'ai une habilitation et un agrément de la préfecture pour pouvoir l'enregistrement des cartes grises sur place", explique-t-elle. Elle effectue les démarches à votre place moyennant 20€, en plus du prix de la carte grise.

Mais le préfet de la Corrèze vient de l'annoncer à France Bleu Limousin, "Carte grise Tulle" fait l'objet de deux procédures : l'une de la répression des fraudes pour "pratique commerciale déloyale et trompeuse" et la seconde au sujet de son agrément car elle ne serait pas professionnelle de l'automobile, selon Bertrand Gaume.

En Corrèze, près de 9.500 permis de conduire (9.476 exactement) et plus de 34.000 cartes grises (34.348 précisément) ont été délivrés en 2016.