Marseille, France

Trois jours après le déraillement d'un TGV à l'entrée de la gare Saint-Charles de Marseille, "trente agents de la SNCF travaillent d'arrache-pied jour et nuit pour réparer les rails", assure Jean-Aimé Mougenot, le directeur régional de la SNCF en Provence-Alpes-Côté-d'Azur.

Les opérations de relevage du TGV se sont terminées dans la nuit de dimanche à lundi un peu plus tôt que prévu. Nous allons pouvoir faire de nouvelles constatations

ℹ️ Le point en vidéo sur le déraillement d’un TGV à faible vitesse en gare de #Marseille Saint-Charles.

Une trentaine d’agents experts sont mobilisés pour relever le TGV, et une soixantaine d’autres pour travailler sur la voie, les caténaires et le service électrique. pic.twitter.com/tbRxUzDUZI — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) August 26, 2018

En clair, les sept voitures ainsi que la motrice arrière sorties des voies, sans se coucher, a été remise sur les rails. Mais il va encore falloir réparer les sept voies toujours fermées à la circulation.

"Ce sont 400 tonnes qui sont tombées sur les rails et ont continué de rouler sur les traverses et les connections électriques, il y a donc de gros dégâts mais on ne peut pas dire qu'un rail retrouvé cassé est l'élément d'origine de l'accident;"

Trois enquêtes ouvertes, toujours aucune piste

Pour le moment, la SNCF n'est pas en mesure d'expliquer les circonstances du déraillement du TGV. La compagnie ferroviaire mène actuellement ses constatations, alors qu'une enquête judiciaire est également ouverte.

"Les enquêteurs externes et ceux de la SNCF n'ont toujours pas identifié les causes du déraillement", explique Jean-Aimé Mougenot. Le Bureau d'enquête sur les accidents de transports (BEA-TT) a également lancé des investigations. L'hypothèse d'une malveillance ou d'un acte terroriste semble écartée.

Vers un défaut électrique qui entraîne une panne d'aiguillage ?

"Nous pensons qu'il s'agit de la rupture d'un rail" explique François Tejedor, le secrétaire général de la CGT Cheminot en PACA, l'accident repose la question de la surexploitation de la gare Saint-Charles "saturée" et la nécessité de moderniser les infrastructures.

"Au plan général, il n'y a rien qui fasse de Marseille une spécificité qui mériterait un plan d'urgence en maintenance" (J-A. Mougenot)

Le directeur régional de la SNCF reconnaît toutefois que "pour pouvoir mieux exploiter et avoir des trains à l'heure, nous avons besoin de plus de places".

Déraillement d'un tgv #sncf à #Marseille : Monsieur Castaner et ses amis #LREM oseront-ils nous expliquer que le statut des #cheminots en est la cause ?! — CGT Cheminots Marseille (@CGTCHEMINOTSMR) August 24, 2018

Trafic perturbé jusque vendredi

"Nous espérons pour que toutes les lignes TER soient rouvertes à la circulation dans les prochains jours, et je peux vous assurer que le retour à la normale se fera vendredi". Pour le moment, la circulation des TGV, Ouigo et Intercités n'est pas perturbée.

En revanche le trafic des TER est limité à deux aller-retour matin et soir entre Marseille et Miramas via Martigues et Marseille et Aix-en-Provence, avec des bus de substitution durant la journée.

Seul changement impactant les grandes lignes, les TGV desservant Nice et Toulon s'arrêtent désormais en gare de Marseille Blancarde en lieu et place de la gare Saint-Charles.