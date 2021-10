Fin des signalements des contrôles de police : "Info Radar 86" ne change pas ses habitudes

"Info Radar 86" va continuer à vous signaler les contrôles de vitesse et les accidents sur les routes de la Vienne. Pas de changement pour la page Facebook suivie par plus de 46.000 personnes malgré l'entrée en vigueur d'un nouveau décret.

Waze, Tomtom, Coyote... Plusieurs applications d'aides à la conduite vont changer leurs règles d'utilisation ce lundi 1er novembre. Un décret les contraint à respecter certaines limites imposées soit par les préfectures, soit par le ministère de l'Intérieur. Les opérations des forces de l’ordre ne seront plus transmises en cas de contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants sur les routes, mais aussi lorsqu’une alerte enlèvement sera diffusée, ou lors de la recherche d’un criminel ou d’un évadé de prison.

Les contrôles de vitesse pourront toujours être signalés sur "Info Radar 86"

Jérémy, fondateur de la Page "Info Radar 86" et l'un des six gestionnaires, n'a jamais été inquiété par ce décret. "Ça ne nous concerne pas, nous ne faisons que des signalements de contrôles de vitesse", affirme-t-il. Il précise que les relations avec les forces de l'ordre du département de la Vienne sont "très bonnes".

D'ailleurs depuis une petite année, il a monté un partenariat avec la gendarmerie de la Vienne. "Ils nous envoient par texto les accidents, et on les partage directement", détaille Jérémy. "Les utilisateurs sont informés et les gendarmes qui interviennent sont aussi protégés, pas de suraccident". Mais surtout, en cas d'alerte enlèvement ou autres dans le secteur, "Info Radar 86" peut bloquer ses publications. Ça a déjà été le cas en septembre 2020, quand le violeur d'une petit fille de Villiers était recherché.