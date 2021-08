Fin des trains OuiGo entre Nancy et Paris : le maire de Nancy Mathieu Klein organise la contre-attaque

La SNCF a annoncé la suppression des lignes à bas coût OuiGo entre Nancy et Paris pour le mois de décembre. Une incompréhension selon de nombreux usagers et élus locaux, dont Mathieu Klein, le maire de Nancy, qui ne compte pas en rester là.

La ligne low-cost entre Nancy et Paris, prisée par de nombreux étudiants notamment, n'a pas convaincu la direction de la SNCF qui a décidé de supprimer les OuiGo d'ici décembre prochain. Cette dernière regrette une clientèle pas assez suffisante pour rentabiliser la ligne et souhaite s'axer sur les professionnels se rendant régulièrement dans la capitale.

Une annonce "très mal" accueillie par le maire de Nancy Mathieu Klein ce mardi matin, comme il a pu le confier sur l'antenne de France Bleu Lorraine.

Si Mathieu Klein ne digère pas cette décision, c'est parce que les Nancéiens et les habitants du sud-Lorraine ont besoin de cette ligne. "Ça me paraît inconcevable dans une ville étudiante et un bassin de vie qui a besoin de cette desserte", regrette-t-il dans un contexte où les destinations vers le sud de la France ne sont plus si nombreuses que cela.

Organiser la fronde

Face à la SNCF, Mathieu Klein souhaite donc mobiliser le plus d'élus locaux possible. "J'ai sollicité tous les maires, les parlementaires pour que nous rappelions à la SNCF que nous sommes la deuxième aire urbaine étudiante de France, que nous avons des entreprises, de la santé, des frontières proches."

Le risque de devenir un "cul-de-sac ferroviaire" alors que dans le même temps, Metz va conserver sa ligne de OuiGo vers Paris.