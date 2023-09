Fin des travaux de la voie verte du pays de l'or, l'aéroport accessible en vélo en toute sécurité

Inauguration ce vendredi du raccordement de la voie verte qui permet de rouler du pays de l'or jusqu'à l'aéroport à Mauguio (Hérault). Une piste cyclable de 3 kilomètres qui permet désormais aux cyclistes de pédaler en toute sécurité. Selon le président de l'agglomération Stephan Rossignol, ce sont déjà 300 cyclistes qui l'empruntent quotidiennement (la piste est ouverte depuis quelques semaines déjà). Cet aménagement territorial a été financé par l'agglomération, la région et l'Etat pour un coût total d'1 million 140 000 euros.

Les cyclistes rassurés

Cette nouveauté rassure les cycliste, à l'image de Jean-Pierre, il vit à Vauguières-le-Bas."On est rassurés d'avoir cette voie qui est totalement indépendante de la circulation routière. En plus, elle traverse un petit bout de campagne donc c'est agréable, on voit les faisans et les lapins. Et puis c'est surtout un trait d'union pour nous permettre d'aller à l'aéroport ou la mer, sans avoir l'inquiétude de regarder sans cesse autour de nous si une voiture ou un camion arrive."