Fin des vacances scolaires et retour des bouchons sur la RN165 entre Brest et Quimper

On en voit presque le bout ! Les travaux de minéralisation du terre-plein central sur la nationale 165, à hauteur de Pont-de-Buis, seront terminés vendredi 1er mars. Mais d'ici là, avec la fin des vacances scolaires, les embouteillages risquent d'empirer.

Brest, France

Justine habite Quimper et travaille à Plougastel. Au quotidien, ces travaux "sont une véritable galère. C'est la deuxième période de travaux cet hiver. Cela fait beaucoup". La Dir Ouest (direction interdépartementale des routes), procède à des travaux de minéralisation du terre-plein central de la RN165, à hauteur de Pont-de-Buis. Un chantier en deux périodes, du 18 octobre au 14 décembre 2018 et depuis le 23 janvier jusqu'au 1er mars 2019.

Des bouchons tous les jours

Dans les deux sens, les automobilistes roulent sur une seule voie avec des restrictions à 80 ou 90 km/h, selon les endroits. Pendant les vacances scolaires, Jérôme a noté "10 minutes de bouchon. Alors évidemment, avec le retour des vacanciers, on ne va pas s'amuser."

Certains partent plus tôt, d'autres arrivent en retard... Lui a une autre technique : "J'appuie sur le champignon. Il faut être honnête, je rattrape le temps perdu en accélérant avant et après le chantier. Et puis la plupart des radars son toujours hors-service..."

Fin des travaux vendredi après-midi

La fin des travaux est prévue vendredi à 16h. Les automobilistes devraient donc échapper aux gros embouteillages du dimanche soir.