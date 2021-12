Fin du passage à niveau d'Herrère : le nouveau pont de la RN134 inauguré

Les maires d'Herrère et d'Oloron ainsi que le préfet et la sous-préfète des Pyrénées-Atlantiques ont inauguré le pont enjambant la voie ferrée d'Herrère ce mercredi 8 décembre. Un nouvel ouvrage pour supprimer un ancien passage à niveau où avaient lieu de trop nombreux accidents.

Le passage à niveau d'Herrère, près d'Oloron-Sainte-Marie, n'est plus qu'un mauvais souvenir. Depuis février 2021, un pont flambant neuf enjambe la voie ferrée à ce niveau, et la route nationale 134 ne traverse plus les voies, elle passe au-dessus. C'est l'aboutissement de longues années de travail, de discussions, et de travaux. Ce mercredi 8 décembre, élus et représentant de l'Etat ont inauguré en bonne et due forme l'ouvrage enfin achevé.

De nombreux accidents

La maire d'Herrère, le maire d'Escou et celui d'Oloron, ainsi que le préfet et la sous-préfète des Pyrénées-Atlantiques étaient présents pour couper le ruban sous les voûtes du nouveau pont. A leurs côtés, le directeur de la SNCF Réseau pour la Nouvelle-Aquitaine. Cette nouvelle portion de RN134 aura mis huit ans à se faire, et aura coûté en tout 830 000 euros, pris en charge à hauteur de 75% par l'Etat, et pour 25% par la région.

Un projet de taille, mais nécessaire pour faire une croix sur l'ancienne route, un passage à niveau que redoutaient tous ceux qui y passaient explique la maire d'Herrère Catherine Garcès : "il y avait toujours une crainte au moindre coup de frein qu'on entendait quand les barrières se baissaient : attention, est-ce qu'il va y avoir une voiture qui va être accrochée par le train donc c'était stressant pour les habitants autour". Les accidents étaient en effet nombreux à cet endroit, répertorié par la SNCF comme l'un des passages à niveau "sensibles" du réseau. Ce pont est donc un vrai soulagement pour les riverains et les automobilistes qui passaient par-là selon les élus.

Le pont sur lequel passe désormais la RN134 © Radio France - Flore Catala

Un coup d'accélérateur sur les chantiers de la RN134

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques en a profité pour annoncer un coup d'accélérateur pour les chantiers de sécurisation de la RN134. Le projet de déviation d'Oloron par exemple est enfin lancé. Ça bloquait encore sur le financement, mais il y a eu un accord sur un partage des frais : plus de 47 millions d'euros de la poche de l'Etat et environ 44 millions d'euros pour le conseil départemental. Les travaux commenceront entre fin 2024 et début 2025, le temps de finir de mener les analyses et études d'impact sur les lieux. Le chantier devrait durer six ans. Il s'agit de la construction d'un tunnel de 460 m et de deux viaducs au dessus des gaves d'Ossau et d'Aspe

L'autre coup d'envoi annoncé, c'est celui du chantier de la mise en sécurité de la RN134 entre Bélair et Oloron. Là les travaux commenceront dès le début de l'année 2022 et seront entièrement financés par l'Etat. Coût de l'opération : 23 millions d'euros.