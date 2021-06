Le train Thello ne circulera plus à partir du 1er juillet entre Nice et Milan

Le dernier train Thello entre Nice et Milan circulera le 30 juin

On ne pourra plus prendre le Thello pour rejoindre Milan depuis Nice. La société, filiale de la compagnie publique de chemin de fer italiens Trenitalia, annonce ce vendredi la fermeture le 1er juillet de sa ligne Marseille-Nice-Milan. Sa ligne de nuit entre Paris et Venise s'arrête également.

De nouveaux défis en France"

L'ultime train circulera de Milan à Nice le 29 juin, à 15h10 et le 30 juin de Nice à Milan, à 7h57. "Thello est prêt à affronter de nouveaux projets et de nouveaux défis en France" selon l'entreprise, sur son site internet. Le service après vente assurera le traitement de toutes les réclamations des clients.

Bientôt des trains à grande vitesse pour Thello ?

Thello exploitait la ligne depuis 2014 avec théoriquement trois trains par jour, cependant la cadence a été réduite à cause de la crise sanitaire, avec un seul aller-retour quotidien chaque jour Nice-Milan.

A Rome, la maison mère Trenitalia a indiqué en octobre, quand la CFDT avait fait part de l'intention de la compagnie de fermer la ligne Marseille-Nice-Milan, "être dans _une phase de transition, avec un projet beaucoup plus grand_, la grande vitesse en France". D'après des informations recueillies par l'AFP, Thello doit lancer des trains à grande vitesse à l'automne, sur la ligne Paris-Lyon-Milan, face aux TGV de la SNCF.