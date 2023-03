Fin du tram à Nancy : l'exploitant Keolis prépare les usagers au nouveau plan de transport

Une campagne d'affichage, et la présence de "gilets roses" sont déployés depuis le 27 février pour informer les voyageurs.

"On reste zen et vigilant" : le directeur de Keolis dans le Grand Nancy, Xavier Lemarié, se prépare avec son équipe avant le grand bouleversement de la mi-mars. Après 23 ans de bons et loyaux services, le tram fera son dernier voyage dans la métropole dimanche 12 mars. Un réseau de bus de remplacement sera mis en place dès le lendemain, lundi 13 mars. Il accompagnera les usagers du Grand Nancy jusqu'à la rentrée scolaire 2024, date de l'arrivée du trolleybus électrique du constructeur Hess .

En attendant, la ligne A entre Essey-Mouzimpré et le CHU de Brabois, la ligne B entre la gare et Artem, ainsi que la ligne Brabois Express aux heures de pointes, desserviront les usagers. "Demain, il y aura plusieurs types de solutions pour se déplacer", ajoute Xavier Lemarié.

Des "gilets roses" déployés pour informer les usagers

Pour aider les voyageurs un peu désorientés, l'exploitant Keolis a commencé sa campagne d'information. Elle passe d'abord par de l'affichage, déployé aux arrêts de bus et de tram. Des "gilets roses" s'occupent quant à eux de "l'information dynamique". Depuis la fin du mois de février, plusieurs dizaines d'intérimaires sont déployés sur le terrain pour orienter les clients. La présence de ces "gilets roses" montera progressivement en puissance dans le courant du mois de mars.