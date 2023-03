Fin du tramway à Nancy : quelles solutions de remplacement pendant le chantier ?

Le dernier tramway sur pneus du Grand Nancy circule ce dimanche 12 mars. C'est la fin de plus de 22 ans de service dans la Métropole pour ce véhicule Bombardier qui n'aura existé qu'à Nancy et Caen, faute de fiabilité. Dès ce lundi 13 mars, deux lignes de substitution sont mises en place avec des bus pour prendre en charge les habituels voyageurs de la ligne 1. Un chantier qui va démarrer rapidement et doit s'achever à l'été 2024 pour la mise en place du trolleybus électrique en septembre 2024 .

Deux lignes de substitution

Les équipes de Kéolis et du Grand Nancy ont dû faire à une difficulté majeure : impossible d'emprunter la plateforme du tram pour aller d'Essey-les-Nancy à Brabois. Kéolis a dû faire preuve d'imagination en créant non pas une mais deux lignes de substitution. La A reliera Essey-les-Nancy au CHU de Brabois avec des bus toutes les 7 minutes en journée, de 4h30 à minuit et demi. Une deuxième ligne, la B, permettra, d'aller de la gare de Nancy au campus Artem avec des bus toutes les 15 minutes : un renfort sur un secteur particulièrement emprunté.

Malgré l'information faite auprès des voyageurs depuis des semaines, Xavier Lemarié, le directeur de Kéolis Grand Nancy, s'attend à une mise en place difficile : "ce sera compliqué mais tout est mis en oeuvre pour faciliter les changements d'habitudes qui ne seront pas simples. 20 ans, ça ne se quitte pas comme ça [...] Evidemment qu'avec un bus dans le trafic, ce n'est pas comme avec un TVR sur un site propre". Du côté du syndicat Sud, on estime que les temps de parcours prévus ne sont pas tenables comme l'explique Hicham Bouguerra, délégué syndical : "il y a une grande incertitude. On doit s'attendre ce lundi à des temps de parcours irréalisables".

Les usagers des transports en commun pourront aussi prendre la Brabois Express qui va de la gare de Nancy au campus de Brabois, uniquement en heure de pointe. La ligne existe depuis le mois de septembre.

Des lignes évolutives en 2024

Ces trois solutions ne bougeront pas jusqu'à la fin de l'année. En revanche, elles seront modifiées à mesure de l'avancée des travaux selon Xavier Lemarié, le patron de Kéolis Grand Nancy : "quand vous aurez l'avenue Leclerc terminée sur Nancy, avec le réseau de remplacement, même s'il y a d'autres travaux ailleurs, on passera. A chaque fois qu'on peut se mettre sur le site, on le fait. On va aller du plus compliqué au plus simple au fur et à mesure de l'avancée du chantier".

Ce réseau de remplacement cédera la place au trolleybus pour la rentrée de septembre 2024.