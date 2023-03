Fin du tramway sur pneus à Nancy : 22 années d'exploitation compliquées

Derniers tours de piste pour le tramway sur pneus inauguré par Bernadette Chirac en décembre 2000. Ce dimanche 12 mars, le TVR (transport sur voie réservée) de Bombardier cessera définitivement de fonctionner pour laisser place d'ici septembre 2024 à un trolleybus électrique .

C'est la fin de vie d'un véhicule qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant une exploitation mouvementée.

Un tram rapidement à l'arrêt

Passée l'inauguration fin 2000, le tramway est déjà en panne. Entre déraillements et accidents, son exploitation est interrompue sur décision préfectorale pendant 13 mois. Les galets qui guident le véhicule sur le rail sont mis en cause. Leur usure est prématurée. Le nouveau véhicule créé par Bombardier et que Nancy inaugure n'est pas fiable.

L'affaire fait les gros titres comme dans cette archive du journal de 13h de France 2 en mars 2002 :

Le Grand Nancy s'attaque à Bombardier, le constructeur. Pas question de payer les surcoûts engendrés par les pannes estimés à plusieurs millions d'euros. Bombardier retire le TVR de son catalogue, faute de commandes. La ville de Caen qui a choisi le même véhicule l'arrête fin 2017 , ce qui permet à Nancy de récupérer 12 rames pour servir de pièces détachées .

"Chaque mois, il y avait un risque de panne"

L'exploitation du tram sur pneus a été mouvementée, pas de tout repos pour Laurent Garcia, vice-président du Grand Nancy en charge des transports de 2014 à 2017 : "chaque mois, il y avait un risque de panne, un risque d'avoir des utilisateurs débarqués en plein trajet [...] Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était aussi le gonflement par forte chaleur de la structure du rail, ce qui imposait de l'arroser . Mais en même temps, tout le monde était fier au début de voir ce nouveau véhicule arpenter les rues du Grand Nancy. Le matériel n'était pas aussi fiable qu'annoncé mais tout le monde garde un souvenir attaché, même si ceux qui ont galéré ne le regrettent pas".

Le véhicule aura fait parler de lui presque jusqu'au bout. Fin 2021, la moitié des rames doit être examinée après une rupture de liaison entre deux caisses . Le tram est remplacé par des bus de substitution. Un véhicule qui aura quand même transporté plus de 45 000 voyageurs par jour au maximum de sa capacité.