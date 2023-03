Fin du tramway sur pneus du Grand Nancy : déjà des retards ce lundi matin

Ce lundi matin, le paysage change un peu dans la métropole du Grand Nancy avec une absence : celle du tramway sur pneus, dont le dernier voyage a eu lieu ce dimanche soir . A la place, 1 an et demi de travaux sont désormais à prévoir pour la mise en place du remplaçant, le trolleybus électrique. Un laps de temps pendant lequel deux lignes de bus de substitution sont en circulation. Mais déjà ce lundi, aux premières heures de mise en service, quelques minutes de retard sont à signaler.

2 à 3 minutes de plus

Par exemple, sur la ligne A, ralliant Essey-Mouzimpré à Vandœuvre, un bus est censé passer toutes les 7 minutes ce lundi matin. Or, sur le milieu de la ligne, au niveau de l'arrêt Poirel devant la gare de Nancy, on signale déjà des passages toutes les 9 à 10 minutes, et même jusqu'à 15 minutes. Un retard qui s'explique par la validation des billets, se faisant avant la montée à l'époque du tram, nécessitant désormais une validation à l'intérieur du véhicule. Mais aussi par un accident sur le haut de la rue Stanislas, ralentissant les bus de la ligne A circulant à cet endroit. Des véhicules d'ailleurs qui sont de plus en plus remplis de voyageurs.

Accident au pied de la Porte Stanislas à Nancy ce lundi matin © Radio France - Cédric Lieto

Pour vous informer des horaires en temps réel, le réseau Stan vous invite à suivre les évolutions de trafic en ligne, sur son site . Ou alors à contacter le dispositif Allô Stan au 03.83.30.08.08.