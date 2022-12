Finale et petite finale de la Coupe du monde : circulation modifiée dans le centre-ville de Laval

La circulation est interdite ce samedi 17 décembre et ce dimanche 18 décembre quai Béatric de Gâvre à Laval à partir du 17h30.

De nombreux fans de football devraient se rendre dans le centre-ville de Laval ce samedi 17 décembre pour la petite finale de la Coupe du monde de football, entre la Croatie et le Maroc, puis pour la finale entre la France et l'Argentine , ce dimanche 18 décembre. Face à cette potentielle affluence, la mairie a donc pris plusieurs arrêtés : la circulation sera interdite aux véhicules dans certaines zones du centre-ville ce samedi et ce dimanche après-midi.

Le centre-ville de Laval interdit aux véhicules

"La circulation sera interdite samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022, de 17h30 à la levée du dispositif : - cours de la Résistance, place du Onze Novembre, rue de Strasbourg, rue de Verdun, rue Souchu Servinière, quai Jehan Fouquet, pont Aristide Briand, quai Béatrix de Gâvre (de la rue Magenta au pont de l'Europe-entrée de ville), pont de l'Europe (du quai Béatrix de Gâvre au Cours de la Résistance), pont de l'Europe (du Cours de la Résistance au quai André Pinçon)", écrit la mairie de Laval dans un communiqué.

Un autre dispositif est mis en place par la mairie ce dimanche 18 décembre : la circulation est interdite entre 14 heures et 19 heures, rue du Pont de Mayenne, entre entre la ruelle du Four et la rue Ambroise Paré.

Des déviations sont mises en place pendant ces deux jours. "Les véhicules arrivant de la rue du Vieux Saint Louis seront déviés vers la rue Félix Faure", décrit par exemple la mairie de Laval.