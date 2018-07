Parmi les mesures exceptionnelles mises en place pour la finale de la Coupe du monde ce dimanche, la Préfecture de police de Paris a prévu une zone piétonne géante et de ce fait, une interdiction de circulation jamais connue dans Paris.

En cas de victoire, les restrictions de circulations et de stationnement concernent la zone en rose

Paris, France

C'est du jamais vu dans Paris ! En cas de victoire de l'équipe de France de football en finale de la Coupe du monde ce dimanche, un dispositif "très large d'interdiction de circulation et anti-véhicule bélier sera mis en place et permettra aux supporters de rallier les Champs depuis le Champ-de-Mars à pied". La circulation sera ainsi interdite dans un périmètre allant du Champ-de-Mars à L'Etoile, incluant également les Tuileries, la place de la Concorde, les jardins du Trocadéro, l'Avenue Foch, celle de la Grande Armée et les secteurs situés au nord des Champs-Elysées.

► Le détail sur la carte téléchargeable ci-dessous (la zone en rose correspond au périmètre élargi en cas de victoire)

La zone en rose correspond au périmètre élargi en cas de victoire

Comme le précise la Préfecture de Police de Paris, "en cas de victoire de l'équipe de France, il y a évidemment tout lieu de penser que les supporters souhaiteront fêter la victoire de leur équipe" et pour éviter tout débordements, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a confirmé qu'à sa "connaissance, il n'y a jamais eu de tel périmètre d'interdiction de circulation dans Paris. Par ailleurs, à part "les services d'urgences", il n'y aura aucune autre dérogation.

