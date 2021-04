Finalement l'échangeur autoroutier de Connerré sera mis en service le 26 avril

Décidément, pas un jour ne passe sans un nouvel arbitrage concernant l'échangeur de Connerré. L'ouverture de la nouvelle sortie de l'autoroute A11, entre Paris et Le Mans, est repoussée d'une semaine. Elle ne sera pas mise en service ce lundi 19 avril comme prévu mais le 26 avril. Une décision du préfet de la Sarthe. "Je ne sais pas quelles sont exactement les motivations du préfet mais c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une décision pleine de bon sens. Cela va nous laisser un peu plus de temps pour préparer cette ouverture, même si bien sûr on ne s'attendait pas à voir arriver un flot de véhicules nouveaux dès lundi. Puis, nous aurons plus de temps pour communiquer auprès des habitants", se réjouit Arnaud Mongella, le maire de la commune.

Qu'en est-il de la question épineuse du passage des poids lourds en centre-ville ?

L'édile a dû se résoudre au passage des poids lourds dans le centre-ville de Connerré. Il voulait interdire à ces camions de sortir dans sa ville, en attendant la livraison de la route reliant cet échangeur de l’autoroute A11 à la départementale RD323. Une demande retoquée par le préfet. Il a ensuite trouvé un accord avec ses homologues des communes voisines (Beillé, Tuffé, Vouvray et Duneau), pour mettre en place une déviation pour les poids-lourds. Ce projet n'a finalement pas abouti. L'élu indique qu'il n'a pas les moyens humains pour assurer le suivi de cet itinéraire temporaire. Lors d'une réunion organisée à la sous-préfecture de la Sarthe ce jeudi 15 avril, les représentants du conseil départemental et de l'Etat lui à nouveau signifié que le suivi de la déviation serait à la charge de la commune.

Des mesures pour réguler la circulation

Puis, dans l'après-midi, toujours ce jeudi 15 avril, Arnaud Mongella s'est entretenu avec Dominique Le Mèner, le président du conseil départemental de la Sarthe au sujet de la régulation du trafic dans le centre-ville de Connerré.

Les poids lourds invités à ne pas sortir à Connerré

Les poids lourds seront invités à ne pas sortir à Connerré afin de limiter au maximum l'arrivée de camions dans le centre-ville. Ils seront incités à sortir avant, à la Ferté-Bernard, ou après, à Champagné. Des agents du département installeront dans les prochains jours des panneaux de signalisation, avec ce message, sur les trois axes majeurs qui mènent à Connerré. La société Vinci en fera de même sur l'autoroute A11. Néanmoins, il n'y aura aucune obligation pour les chauffeurs de ces poids lourds, ils pourront s'ils le souhaitent, emprunter la rue de la gare dans les deux sens. "Il pourront effectivement traverser la ville, mais ils s'exposent à des retards sur leur plannings de livraison. Il y a des difficultés de circulation dans cette rue. Elle est étroite, il y a du stationnement, etc", insiste Arnaud Mongella.

Une déviation pour les véhicules légers sortants de l'autoroute

Par ailleurs, une déviation sera mise en place pour les véhicules légers sortants de l'autoroute A11 à Connerré, toujours dans le but de fluidifier la circulation dans la rue de la Gare. "Elles passeront par les rues du petit pont et du petit train et ensuite par l'avenue de Verdun et la rue de la jatterie. Cela permettra à ces véhicule d'arriver en haut du rond point qui se situe dans la zone des Chalands", précise le maire.

Sécurisation renforcée aux abords de l'école

Puis, des mesures seront prises pour sécuriser les abords de l'école Jean Rostand. "C'est un point essentiel pour moi. Concrètement, des policiers municipaux seront présents à l'entrée et la sortie de l'école. _Nous allons proposer deux autres entrées en utilisant le camping. Les parents d'élèves ne seront pas obligés de déposer leurs enfants à devant l'école_. Il y a un petit pont à traverser entre le camping et l'école, puis il y a un petit chemin piéton. Ce n'est pas très long".

Le maire de Connerré doit encore s'entretenir avec le sous-préfet ce vendredi.