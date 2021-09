Financement de la LGV à Toulouse : le coup de gueule du président du conseil départemental de Haute-Garonne

Georges Méric, le patron du Département de la Haute-Garonne, n'a pas apprécié ne pas être consulté pour le tour de table sur le financement de la LGV. Selon lui, seuls la Région et le préfet ont décidé que son Département verserait 25% de la part des collectivités, soit plus que Toulouse Métropole.

Il assure que ce n'est pas une menace ou un coup de gueule, plutôt des regrets. Georges Méric précise en préambule que le Département de Haute-Garonne a toujours été favorable à la LGV entre Toulouse et Bordeaux. Et qu'elle se fera avec son soutien. Mais l'élu socialiste est un peu vexé d'avoir vu lundi que la Région Occitanie et la Préfecture de région s'étaient mis d'accord sur le financement des collectivités territoriales. En gros, qui allait mettre combien. Avec le soutien de son grouep majoritaire, le compte écrire une lettre d'intention au préfet d'ici deux semaines.

Le Département plus sollicité que Toulouse Métropole

On savait déjà que l'Etat financera 40% du projet soit 4,1 milliards d'euros, on savait aussi que 20% viendrait de l'Europe, en tout cas lui serait demandé. Et que les collectivités locales prendraient en charge 40% de ces 10 milliards d'euros. Sur ces derniers 40 %, Carole Delga la présidente de la région Occitanie et Etienne Guyot proposent que la Région prenne part à hauteur de 41%, et selon Georges Méric le Département de Haute-Garonne 25% et Toulouse Métropole 20% . Les 14% restant seraient répartis entre les autres territoires (Départements du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne et communautés d’agglomération d’Albi, d’Auch, de Cahors, de Castres-Mazamet, de Montauban, de Muret, du Sicoval, et de Tarbes-Lourdes).

Nous nous retrouvons 2e financeur des apports des collectivités territoriales, devant Toulouse Métropole qui a davantage de bénéfices à réaliser que nous avec cette LGV.

Georges Méric a sorti sa calculette, cela signifierait dit-il un différentiel de 110 millions d'euros entre son Département désigné deuxième financeur territorial de la LGV et Toulouse Métropole. "Toulouse Métropole a des bureaux et des logements à construire, du foncier à vendre, ils peuvent avoir des recettes que nous n'avons pas vocation à réaliser", étaye le socialiste.

Il veut dans sa lettre poser quelques questions : connaître le calendrier des réalisations et des levées de fonds, savoir qui conduit l'opération (SNCF ou société ad hoc), si les péages des trains vont aider au financement. Il souhaite aussi être davantage impliqué dans la gouvernance et que soit établi un plafond pour tout crédit-rail, autrement dit un versement "one shot" sans surplus lié à des dépassements de budget.

Le Département de Haute-Garonne a réaffirmé qu'il était favorable à la création d'une société de financement ad hoc. La majorité s'engage à adopter d'ici fin novembre le financement définitif du Département.