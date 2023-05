Financement de la ligne 2 du tramway : "On n'est pas à l'abri" d'un nouvel impôt, prévient Tours Métropole

Pendant environ trois heures, ils ont refait le match. Boulevard Béranger ? Tanneurs ? Boulevard Jean-Royer ? Réunis en conseil métropolitain, ce lundi 22 mai, les élus de Tours Métropole ont remis une pièce dans la machine sur le tracé de la deuxième ligne de tramway, dont on nous avait pourtant dit qu'il avait - enfin - fait consensus. La vingtaine d'interventions différentes a prouvé le contraire et nourri l'idée que la collectivité a tout le mal du monde a enclenché la seconde sur ce projet.

ⓘ Publicité

Au moment du vote de la poursuite des études par le Boulevard Jean-Royer, d'une part, et du soutien financier accordé au Syndicat des Mobilités de Touraine (SMT) pour les mener à bien, de l'autre, c'est parti dans tous les sens. Il y a d'abord eu cet amendement - finalement rejeté - mis sur la table par Romain Brutinaud et ses collègues de l'opposition tourangelle pour demander à ne faire qu'une petite portion, entre la gare de Tours et l'hôpital Trousseau. Puis la question du coût de cette ligne est revenue au cœur des débats. Un projet estimé à 530 millions d'euros, soit 100 de plus qu'il y a cinq ans. Avant qu'Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, n'y aille de cette petite déclaration surprise, du moins à contre-courant des enjeux qui se dessinaient dans l'assemblée : "Le tram, c'est peut-être has-been ! Il faut penser à l'avenir. Il y a d'autres moyens de déplacements, plus vertueux, comme le téléphérique."

Des élus mettent en garde contre "l'overdose fiscale"

Bref, l'espace d'un instant, on s'est revu 10 ans en arrière. Donnant la désagréable impression d'une métropole qui tergiverse. Mais un aspect nouveau est, tout de même, venu se greffer à toutes ces prises de parole : comment financer cette ligne de tramway, dans l'optique d'un passage par le Boulevard Jean-Royer, ce qui a d'ailleurs été adopté à une large majorité ? Les échanges ont, là aussi, été très animés.

Une semaine plus tôt, en effet, la question de lever un nouvel impôt, le foncier bâti, s'est posée en commission générale. Le conseiller métropolitain Thibault Coulon qui met en garde contre "l'overdose fiscale", dans un moment "qui serait malvenu compte tenu à l'inflation". Même remarque du côté de Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, et de Benoist Pierre, dans l'opposition tourangelle. "Ne faisons pas payer nos erreurs à nos concitoyens". Sous-entendu, ce n'est pas de leur faute si Tours Métropole prend autant de retard et que la facture s'allonge d'année en année.

Pour l'exécutif, il est urgent d'attendre

De son côté, l'exécutif joue la montre. Pas question d'acter aujourd'hui la façon dont sera subventionné le SMT, pour mettre en œuvre cette deuxième ligne de tramway. "Les travaux, seront financés entre 2026 et 2029, rappelle Christian Gatard, en charge des finances. La question se posera à ce moment-là."

Emmanuel Denis, délégué aux Transports, précise qu'il est encore possible d'aller chercher des aides auprès de l'Etat, qui donne déjà 46 millions d'euros, ou de l'Europe. Augmenter la dette n'est pas exclu, sachant que "la Métropole a l'une des plus faibles de France".

En revanche, renier sur l'investissement, les vice-présidents s'accordent, c'est compliqué. "Avec 54 millions par an, je ne vois pas comment on peut aller plus bas", lance Christian Gatard. Devant cet état de fait, il prépare les esprits : une hausse de la fiscalité, c'est une option. "On n'est pas à l'abri, je préfère être pragmatique", conclut-il, quand le conseiller métropolitain Christophe Bouchet, lui, glisse ironiquement : "Vous vous exposez au fait que cet impôt porte l'un de vos noms".