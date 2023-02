Financement des transports publics : "L'État nous mène en bateau", dénoncent Valérie Pécresse et Anne Hidalgo

La maire de Paris Anne Hidalgo et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse se sont retrouvées ce lundi 13 février Porte Maillot pour une conférence de presse sur les sujets brûlants des transports franciliens. Le président du Conseil départemental des Yvelines Pierre Bédier, et le vice-président de la métropole du Grand Paris Georges Siffredi étaient aussi présents pour réclamer, entre autres, davantage de moyens pour le prolongement de la ligne du RER E, baptisée Eole.

"Pas de sujet sur le financement du projet Eole", assure Clément Beaune

Unies, les élues LR et socialiste ont donné rendez-vous aux journalistes quelques minutes avant une visite du chantier Eole, en présence du ministre des Transports Clément Beaune et de son homologue aux Sports Amélie Oudéa-Castéra. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont tenu à faire part de leur mécontentement. "Le chantier dérape autour de 50% avec 2 milliards d'euros de surcoût", dénonce la présidente de la région Île-de-France. Quant au retard des travaux, Valérie Pécresse assure ne pas avoir " à ce jour, le premier euro pour faire fonctionner les trains qui relieront, en 2024, Saint-Lazare et La Défense.

Mais pour le ministre des Transports, "il n'y a pas de sujet, de disputes ou de désaccords sur le financement projet Eole qui a été garanti, assuré, sécurisé encore au début de ce mois de février". Clément Beaune assure qu'à "chaque reprise une entente a été trouvé entre tous les partenaires – la région, la ville de Paris, les départements concernés, SNCF Réseau, l'État – pour financer collectivement les coûts ou les surcoûts du projet. Donc, on a trouvé avec le préfet de région les financements nécessaires pour que le chantier avance malgré des surcoûts liés à la crise Covid, à des retards pris, au coût des matériaux, etc." Le ministre tient par ailleurs à "rappeler" que "l'État finance plus de 50% du projet, si on associe l'État directement, la SNCF et la société du Grand Paris."

L'incompréhension des élus

Dans ce contexte, Anne Hidalgo dénonce cette visite de chantier : "*Le gouvernement a décidé de faire une inauguration d'une infrastructure qui a dérapé sur le plan financier, et l'*inauguration d'un service dont on annonce par avance qu'il sera totalement dégradé y compris pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça n'est pas sérieux".

Anne Hidalgo précise que "ce n'est pas non plus sérieux de ne pas conforter le système de financement des transports publics en Île-de-France." Puis, elle répète : "Nous ne comprenons pas très bien pourquoi le gouvernement veut faire l'inauguration de quelque chose qui n'est pas prêt, qui a dérapé sur le plan financier, et sur lequel nous sommes dans le brouillard en ce qui concerne le financement des transports en Île-de-France".

La maire de Paris veut saisir le Conseil Constitutionnel

Anne Hidalgo, précise aussi que le budget alloué par l'État pour la ville de Paris pour l'année 2023 est largement insuffisant et que "dès lors que nous aurons la notification de la dotation globale de fonctionnement pour la ville de Paris, qui est de 40 000 euros pour 2023. Nous allons saisir le Conseil Constitutionnel car c'est inadmissible".

Pierre Bédier évoque la gravité de la situation avec un chantier "payé, pour les trois-quarts, par les Franciliens" pendant que Georges Siffredi déplore de "ne pas savoir comment vont être financés les 200 millions d'euros pour la mise en service du RER E vers La Défense".

La présidente de la région Île de France conclut : "On a deux ministres qui viennent faire comme si tout allait bien en inaugurant un tronçon de ligne qu'on ne sait pas ouvrir aujourd'hui. Le sentiment qu'on a, c'est que l'État nous mène en bateau alors qu'il faudrait juste financer les trains. Même si je n'ai que quatre train à l'heure, nous n'avons pas à Île-de-France Mobilités l'argent pour payer le fonctionnement de ces quatre trains".

La région demande "600 millions d'euros de plus"

Le problème du financement n'est pas spécifique au prolongement de la ligne du RER E. "Dès 2024, il nous faudra 600 millions d'euros de plus pour ouvrir toutes les nouvelles lignes de trains et de métros que l'État va transférer à Île-de-France Mobilités. Ça monte jusqu'à 1,6 milliards en 2030 ", avance Valérie Pécresse. Le ministre des Transports assure avoir déjà répondu à la présidente de la région Île-de-France lors des assises du financement des transports franciliens , le 23 janvier dernier. "On s'est mis d'accord sur un calendrier et une méthode pour éviter des débats infinis comme on l'a vécu en fin d'année dernière", déclare-t-il avant de préciser : "On s'est donné jusqu'au mois d'avril pour partager des solutions*. Puis, cet été – quand on construira le budget de l'État – on pourra voir des pistes partagées et je pense qu'on aura des financements agréés,** stabilisés pour l'exploitation des lignes du Grand Paris parce que c'est nécessaire, je rejoins Valérie Pécresse sur ce point."*

Clément Beaune n'infirme, ni ne confirme ce chiffre de 600 millions d'euros. "C'est plusieurs centaines de milliers d'euros effectivement" mais selon lui, "les chiffrages des coûts d'exploitation ne sont pas encore complètement stabilisés". Le ministre explique que des chiffres "ont été évoqués", lors des assises du financement des transports franciliens mais "on s'est mis d'accord, la présidente de région et l'État pour lancer ce travail technique. Donc, j'ai lancé une mission au sein de l'État pour qu'on évalue précisément et on partagera ces chiffres de manière publique et transparente. Puis, on se mettra autour de la table avec Île-de-France Mobilités".