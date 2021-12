Fine couche de neige dans le nord du Gard, quelques difficultés sur les routes

La circulation est délicate ce vendredi matin dans le Nord du Gard à cause de la neige. Il a neigé en plaine entre un et deux centimètres d'Alès à Bagnols sur Ceze. Le record c'est à Génolac : cinq centimètres ; Génolhac, où un poids lourd est en travers de la route. Un 19 tonnes. Des véhicules sont au fossé également. La neige ne tombe plus et selon le service des routes du département, la neige commence à fondre, notamment grâce au sel ! Il n'y a pas d'autres grosses difficultés sur les routes.

25 engins ont été mobilisés ce matin dans le secteur !

En revanche c'est plus compliqué en Lozère : circulation difficile au mas de la barque, au Mont Aigoual et à L'Espérou.

Ci-dessous l'état des routes à 7h suite aux faibles chutes de neige cette nuit.

Le traitement des routes départementales est en cours.

Secteur BESSEGES - ST-AMBROIX

2 à 5cm de neige - routes blanchies

RD904 St-Ambroix : circulation normale

RD906 : circulation DELICATE

RD362 : Mas de la Barque : FERMEE ce matin

Circulation délicate sur les routes secondaires.

SECTEUR ALES - LUSSAN - BAGNOLS

1 à 3cm de neige - routes blanchies

RD6 : circulation DELICATE

RD979 : circulation DELICATE

RD901 / BARJAC : circulation DELICATE

Circulation délicate sur les routes secondaires.



SECTEUR AIGOUAL

5 à 8 cm de neige - circulation DIFFICILE



Equipements spéciaux OBLIGATOIRES.