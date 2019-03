Fini Orly-Ouest et Sud, bienvenue Orly 1-2-3-4

Aéroport Orly Sud, Paray-Vieille-Poste, France

Depuis 10 ans, l'aéroport de Paris-Orly (deuxième aéroport français) est de plus en plus fréquenté, notamment grâce aux compagnies low cost, pour atteindre 33 millions de passagers l'an dernier (3.5% d'augmentation en un an). 900 millions d'euros ont donc été investis pour transformer cet aéroport composé jusqu'alors de deux terminaux séparés en un seul et même terminal grâce à la construction d'un nouveau hall : le hall 3 (80.000 m2) qui sera mis en service le 18 avril prochain et qui fera la jonction entre les anciens terminaux Ouest-Sud. Ce nouveau hall (Orly 3) aura une capacité de 8 millions de passagers par an et accueillera notamment les compagnies Transavia, Air Corsica, Air France et Pegasus.

Le parcours passager "simplifié"

L'ex Orly-Ouest sera désormais Orly 1 et Orly 2, le nouveau bâtiment au centre sera Orly 3 et l'ex Orly-Sud devient Orly 4. 4 chiffres pour 4 secteurs de départs et arrivées. Concernant Orly-Val, le premier arrêt anciennement dédié à Orly Ouest permettra d'accéder à Orly 1-2 ou 3 et le second arrêt desservira uniquement Orly 4. Selon ADP, le "parcours passager" sera "plus fluide", il a été "simplifié" et "harmonisé". Un passager au départ d'Orly 1 par exemple entrera dans l'aérogare par les portes d'accès numérotées 10A à 18A. Secteur Départ 1. Zone d'enregistrement 10 à 18. Porte A ou B. Embarquement A01.A02.

Cette nuit, 200 personnes étaient donc mobilisées pour changer les quelques 600 panneaux de signalisation.