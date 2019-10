Finis les crissements et les ralentissements : la ligne 3 du tramway en travaux à Nantes

Le tramway était ralenti entre les stations Bignon et Orvault-Morlière à cause de l'usure des rails.

Nantes, France

Le nord de la ligne 3 du tramWAY à Nantes fait peau neuve. La TAN profite des vacances pour faire des travaux entre les stations "Bignon" et "Orvault-Morlière". La ligne est donc coupée entre "Beauséjour" et "Marcel-Paul" entre le lundi 21 octobre et le samedi 2 novembre.

Des travaux nécessaires, car les rails sont "fortement usés" selon la TAN. "J'habite juste à côté du tram, près de la station Bignon, et on entend de plus en plus les crissements du train. C'est le signe que les travaux sont nécessaires" explique Stéphanie. Signe de cette usure, la vitesse des tramways était réduite à 15 km/h sur la courbe entre "Bignon" et "Orvault-Morlière".

A cet endroit, les rails sont exploités depuis quinze ans. Ils vont être remplacés sur 135 mètres. Pour limiter les nuisances sonores, des appareils "graisseurs" seront posés de chaque côté de la courbe. la traversée routière, avenue de la Molière, va également être rénovée pour "améliorer le confort et la lisibilité".

Le chantier va coûter 480 000 euros. Le temps des travaux, des bus de substitution sont mis en place.