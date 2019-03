Finis les tarifs guichets dans les TER

La SNCF change de méthode dans les trains. A partir de ce mercredi, les tarifs guichet ne s'appliquent plus dans les trains, quelque soit la raison pour laquelle vous n'avez pas pu acheter votre titre de transport avant de monter dans la rame. Et tant pis si les guichets sont défectueux ou inexistants, ce sera 6 euros au minimum sur les distances les plus courtes, soit plus de deux fois le tarif minimum sans réduction. La SNCF précise qu'en cas de raison valable, vous pourrez vous faire rembourser la majoration en écrivant au centre de relation client TER.

Pour la FNAUT, la fédération nationale des associations d'usagers des transports, il s'agit purement et simplement de racket. La FNAUT Grand Est "demande solennellement à la SNCF de revenir sur son projet tant qu'elle sera dans l'impossibilité de vendre des billets à tous les voyageurs potentiels de bonne foi dans toutes les situations".