Finistair lance une liaison aérienne entre Brest et Bordeaux

Finistair poursuit son développement. Un an et demi après son rachat par le groupe W3, la compagnie vient d'annoncer l'ouverture depuis le 16 novembre d'une nouvelle liaison entre Brest et Bordeaux (Gironde). L'avion, un Cessna Grand Caravan de 9 places, décolle de Brest-Bretagne le mardi à 7h00 et le jeudi à 16h00. Dans l'autre sens, il quitte Bordeaux-Mérignac le mardi à 9h30 et le jeudi à 18h30. Le temps de vol est de 1h50.

299 euros l'aller simple

Une ligne destinée à une clientèle business, capable de débourser 299 euros pour un vol aller (598 euros l'aller-retour). "Avec la reprise économique, le besoin de déplacements professionnels est bien réel, explique Loïc Andro, directeur général de Finistair. En lançant cette ligne directe entre Brest et Bordeaux, nous rapprochons deux zones d’activité économique importantes de la côte Atlantique et apportons une réponse aux besoins de mobilité inter-régionale des dirigeants d’entreprises."

Finistair, qui dessert depuis quarante ans l'île d'Ouessant quotidiennement depuis Brest, propose aussi depuis l'été dernier une ligne touristique estivale entre Brest, Belle-Île-en-mer et Vannes (Morbihan). La compagnie a par ailleurs l'ambition de devenir à moyen terme un acteur de l'aviation décarbonée, en optant pour des appareils zéro émission dès que les technologies seront disponibles.