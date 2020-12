Finistère : 35 morts sur les routes malgré les deux confinements, presque autant qu'en 2019

La mortalité sur les routes du Finistère n'a que très légèrement diminué en 2020, malgré les deux confinements en début et fin d'année.

En 2020, 35 personnes sont mortes sur les routes du Finistère, contre 38 pour l'année 2019. Les chiffres sont mauvais, constate la Préfecture du Finistère car les deux confinements en début et fin d'année ont limité le trafic routier. Dans le détail, on déplore 31 accidents mortels pour 35 décès, soit une baisse de 8% de la mortalité en un an.

Les plus jeunes et les plus vieux parmi les plus touchés

Deux catégories d'âge sont particulièrement touchées : les moins de 24 ans pour 31% des tués et les plus de 65 ans pour 29% des tués. Les cyclistes ont également payé un lourd tribut dans ces accidents, 5 sont morts cette année.

Il existe plusieurs facteurs à ces drames :