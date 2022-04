Finistère. Une application pour faciliter le covoiturage entre le domicile et le travail

Pour favoriser le covoiturage au quotidien, la Région Bretagne a développé une application. Elle s'appelle Ouestgo et elle est spécialisée dans le covoiturage entre le domicile et le travail. Elle connait un franc succès depuis l'augmentation des prix du carburant.

Faire la route à plusieurs ça coûte souvent moins cher...Et beaucoup de bretons l'ont compris ! Le covoiturage connait son petit succès dans le département du Finistère. Il est utilisé pour des longs trajets mais aussi, désormais, et de plus en plus pour les trajets du quotidien, comme pour se rendre au travail par exemple.

Une application équivalente à Blablacar existe. Elle s'appelle Ouestgo elle a été créée par des collectivités locales bretonne en 2018. Et elle est spécialisée dans le covoiturage entre le domicile et le travail.

Les annonces ont été multipliées par 4,5 en un mois - Michael Quernez

Avec l'augmentation des prix du carburant due à la crise énergétique, de nombreux automobilistes préfèrent laisser la voiture au garage le plus souvent possible, et ainsi partager et diminuer les frais de déplacements en optant pour le covoiturage au quotidien.

Plus de 50 000 inscrits

Michael Quernez est le vice-président de la région, en charge du climat et des mobilités : "Nous voyons très clairement le nombre de nouvelles inscriptions grandir. Les annonces mensuelles ont été multipliées par 4,5 par rapport à un mois classique. On se retrouve aujourd'hui avec plus de 50 000 inscrits."

Pour Michael Quernez, il est essentiel d'offrir une solution à tous les bretons qui souhaitent se déplacer sans trop dépenser : "La Bretagne, c'est la région avec le plus faible taux de chômage en France mais il reste des demandeurs d'emplois et des allocataires du RSA. Toutes ces personnes ne doivent pas être handicapées par l'augmentation des prix des hydrocarbures, ça leur offre une solution. La distance moyenne pour un covoiturage est de 26 kilomètres, ce sont des trajets courts qui répondent à la demande d'une mobilité plus adaptée ; notamment pour accéder à l'emploi", détaille le vice-président.