Finistère : vers un retour du 90 km/h sur certaines routes du département ?

Va-t-on pouvoir de nouveau rouler à 90 km/h sur certaines routes départementales du Finistère ? Maël de Calan, le président du département, s'est dit ouvert à la discussion lors de la session plénière du conseil départemental jeudi 22 juin. Un retour qui se fera au cas par cas et surtout sous conditions.

"Il n’y aura pas de retour aux 90km/h sur l’ensemble du réseau départemental, explique Maël de Calan dans un communiqué, mais sur certains territoires enclavés, comme le Centre Ouest Bretagne et le Cap Sizun, c’est envisageable." Le président du département demande toutefois aux services "d’étudier la faisabilité technique du projet et les travaux nécessaires. S’il y a d’une part une faisabilité technique et d’autre part une forme de consensus sur le territoire, c’est un mouvement auquel nous sommes prêts".

Sécurité et consultation

Pour que ce retour soit possible sur certains axes, il faudra que "les conditions de sécurité soient réunies et que les élus du territoire soient consultés et très majoritairement favorables", précise le communiqué. Pour le moment, la question a été évoquée entre Maël de Calan et les élus du canton de Carhaix et ceux du Cap Sizun.

La décision d'abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h avait été prise en juillet 2018. Selon le comité des experts du Conseil national de la sécurité routière, cela devait permettre de sauver entre 300 et 400 vies par an. L'année suivante, possibilité avait été laissée aux départements de revenir aux 90 km/h.