Firminy : c’est parti pour 4 mois de travaux sous le tunnel de la RN88

Firminy, France

A partir de ce lundi 3 juin et jusqu’à octobre, des travaux vont ralentir la circulation sous le tunnel de Firminy sur la RN88.

L’objectif de ces travaux, c’est de sécuriser l’infrastructure et de mettre le tunnel aux normes européennes. C’est la phase 2 d’un projet débuté en 2014. Au programme pour ces 4 prochains mois : la réfection de l’éclairage dans le tunnel, l'installation de caméras de vidéosurveillance et la création d’un système de fermeture et d’ouverture du tunnel en cas d’accident. Ces travaux coûtent 15,7 millions d'euros, ils sont pris en charge à 100% par l'Etat.

Des perturbations en journée

Des travaux qui doivent essentiellement se dérouler la nuit, le tunnel sera fermé de 21h à 6h, mais des perturbations sont à prévoir la journée.

Il n'y aura qu'une seule voie dans le sens Saint Etienne-Le Puy du 16 juillet au 1er aout et ensuite dans les deux sens de circulation pour la première quinzaine d'août. Des itinéraires sont évidemment mis en place entre l'échangeur Fayol à l'est et l'échangeur Chazeau à l'ouest.

Attention, pendant toute la durée des travaux, la vitesse maximale est abaissée à 70 km/h dans le tunnel.