"Fissure" sur le viaduc de Calix à Caen : la préfecture du Calvados dément une fausse information

Des photos circulant sur les réseaux sociaux montrent ce qui peut sembler être une fissure sur le viaduc de Calix à Caen (Calvados). La Préfecture du Calvados veut rassurer les inquiets : il ne s'agit pas d'une fissure, mais d'un joint de chaussée, également appelé joint de dilatation installé pour assurer "la bonne circulation des usagers" sur le pont.

Sur les images véhiculant cette fausse information, on peut voir une articulation constructive, appelée "articulation Cantilever", composée d'un joint de chaussée et d'un système d'appuis verticaux et horizontaux, explique la Préfecture. Ce système permet en fait que les véhicules qui empruntent le pont circulent correctement et compense les variations de la longueur du pont, sous l'effet de la chaleur.

Depuis le 27 juin 2021, la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes est interdite sur le viaduc, et ce jusqu'à la mi-novembre et la fin des travaux de réparation.