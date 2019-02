Fleury les Aubrais : le téléphérique de la zone Interives se fait attendre

Dans le projet initial présenté par Orléans Métropole, le téléphérique devait être la première du puzzle Intervives. Ce transport par câble, censé relier la zone à la gare des Aubrais en passant par dessus les voies ferrées, devait être mis en service en 2019. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cela alors que la zone commence à prendre forme. Le siège de la CCI du Loiret doit être terminer en juin. On sait également depuis peu que les groupes Orange et Vinci Immobilier vont y construire leurs sièges. Alors pourquoi ce retard sur le téléphérique ??

Un calendrier désormais trop serré

A la métropole d'Orléans, on ne le dit pas aussi clairement mais le téléphérique n'est plus la priorité sur Interives ! D'abord, la collectivité a dû attendre que la justice examine les 2 recours déposés contre le projet : l'un de citoyens, l'autre d'une entreprise malheureuse à l'appel d'offres. Ces 2 recours ont finalement été rejetés à l'automne dernier. Pour autant, les travaux du téléphérique n'ont toujours pas démarré : " Maintenant, on est sur un problème de calendrier" explique Marie Agnès Linguet, maire de Fleury les Aubrais et vice présidente de la métropole chargée du logement et de l'habitat : " Il faut lisser avec les travaux en cours et finalement, sur le téléphérique, on n'est pas à 2 ou 3 mois près sur un projet comme ça. Normalement, la livraison du téléphérique devrait être concomitante avec tous les immeubles". Du coup, on ne verra sans doute pas de télécabines dans le ciel fleuryssois avant 2021 au mieux .

Pas de remise en cause du projet ?

Ce téléphérique, qui permettra de relier la zone Interives à la Gare en moins de 3 minutes , a déjà faut couler beaucoup d'encre. Certains pourraient donc voir dans ce retard à l'allumage une remise en cause du projet : "Mais, non, pas du tout, il se fera !!" répète en boucle Marie Agnès Linguet . " De toute façon, on n'a plus le temps matériel pour se pencher sur une option passerelle, une option qu'on a déjà écarté en 2013." Pour elle, c'est normal que ce projet fasse parler " on n'est pas dans une station de ski" mais "ce moyen de transport existe à ailleurs, comme à Brest et dans d'autres villes en Europe . Et l'élue ne manque pas d'arguments : " C'est pratique, rapide et avec un impact écologique moindre". Ce téléphérique, qui sera construit par Vinci, va coûter 15 millions d'euros.