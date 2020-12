La compagnie Flixbus remet ses autocars en service pour les vacances de Noël. A partir de ce jeudi 17 décembre les autocars pourront de nouveau sillonner les routes de France. Les villes de Limoges et de Brive seront desservies et selon Flixbus il y a déjà une énorme demande des usagers.

La nouvelle éco : Flixbus reprend la route en passant par Limoges et Brive

A partir du 17 décembre Flixbus reprend du service avec des cars qui desserviront Limoges et Brive

Après avoir été stoppés le 2 novembre dernier par le deuxième confinement, les autocars de Flixbus reprennent du service dés ce jeudi 17 décembre. Ils vont pouvoir rouler ensuite durant toutes les vacances de Noël. Brive et Limoges font partie des villes qui seront desservies à raison de deux rotations par jour. Une en journée et l'autre de nuit puisque le voyage à bord d'un car Flixbus fait office d'attestation et permet de se déplacer en dehors des horaires imposés par le couvre feu.

Des demandes qui explosent depuis fin novembre

Pour Raphaël Daniel, à la communication de Flixbus, la reprise de l'activité correspond à une véritable demande des clients. "Les demandes sont en très forte augmentation depuis fin novembre avec une hausse de 70 % par semaine des réservations". Des chiffres qui concernent toute la France et qui selon lui expliquent le besoin des gens de se déplacer pour aller voir leurs proches pendant ces fêtes de Noël. "Nous avons adapter nos offres à la demande" poursuit Raphaël Daniel. Il s'agit de satisfaire un maximum de personnes et pour ces vacances de Noël, Flixbus fait de nouveau travailler les autocaristes corréziens Chèze et Faure lesquels vont assurer 5 lignes.

Un reprise mais jusqu'à quand ?

Flixbus assure par ailleurs qu'un protocole sanitaire très strict sera appliqué lors du transport des voyageurs. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, désinfection des bus après chaque fin de trajet. En Nouvelle Aquitaine le destinations les plus demandées depuis Brive sont vers Lyon Toulouse ou Clermont Ferrand et depuis Limoges vers Paris et Toulouse. Mais après les vacances de Noël Flixbus ne sait pas si elle pourra continuer à faire circuler ses autocars. "Nous n'avons pas de visibilité, tout est encore trop tôt, ça dépendra de l'évolution de la situation sanitaire" explique encore Raphaël Daniel.