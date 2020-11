Flixbus suspend ses lignes pour cause de reconfinement : le hub de Clermont-Ferrand à l'arrêt

Comme au printemps dernier, Flixbus bloque ses autocars pour cause de confinement. Clermont-Ferrand est l'une des plates-formes les plus importantes en France.

Les autocars Flixbus sont à nouveau stoppés par l'épidémie de Covid-19. C'est à Clermont-Ferrand qu'est né le concept. La première ligne Flixbus de France y avait été lancée en septembre 2015 : un Clermont-Paris. Depuis, le nombre de liaisons a explosé mais aujourd'hui elles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Dans un communiqué, la société précise les modalités :

"Notre réseau évolue et s'adapte aux mesures sanitaires

Nos lignes françaises sont temporairement suspendues

Suite aux mesures de reconfinement décidées par le Gouvernement, et pour participer autant que possible à l’effort collectif contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, nous suspendons temporairement nos lignes domestiques en France à compter du lundi 2 novembre. Nous espérons ainsi maximiser vos chances de passer les fêtes avec les êtres qui vous sont chers.

En restant unis et solidaires, nous sortirons ensemble de cette période difficile. Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires, en particulier le port du masque et l’usage de gel hydroalcoolique, restent les moyens les plus efficaces pour lutter contre cette épidémie. D’ici-là, nous tenons à vous adresser tous nos vœux de santé et vous assurer de notre soutien.

Prenez bien soin de vous et des autres.

À très vite,

L’équipe FlixBus

Infos pratiques :

Plusieurs lignes internationales restent ouvertes pour permettre à certains de regagner leur foyer en toute sécurité. Les arrêts intermédiaires en France ne seront toutefois pas desservis.

Annulations et remboursements

Si vous avez déjà réservé un trajet dans les semaines à venir, et qu’il est affecté par ces mesures, nous vous contacterons par mail ou SMS afin de faciliter vos démarches".